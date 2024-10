Grande Fratello, il ritiro di Enzo Paolo Turchi è programmato? Spunta un clamoroso retroscena (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi giorni l’attenzione degli appassionati del Grande Fratello si è focalizzata su Enzo Paolo Turchi. Il concorrente, non a caso, ha incominciato ad avvertire la nostalgia di casa e, nel corso dell’ultimo appuntamento, ha annunciato il ritiro. Tuttavia, l’entrata della moglie Carmen Russo, la quale è ospite per qualche giorno, gli ha fatto cambiare idea. Qui però sono emersi i retroscena della loro crisi che hanno fatto molto discutere in studio. Tuttavia, incomincerebbero ad emergere dubbi sulle loro parole. Grande Fratello: i dubbi su Enzo Paolo Turchi Durante l’ultimo appuntamento del Grande Fratello, i telespettatori hanno visto Enzo Paolo Turchi annunciare il ritiro. Il motivo? Sente la nostalgia della sua famiglia. La sorpresa di Carmen Russo ha rinviato la sua uscita, ma allo stesso tempo ha aperto un nuovo capitolo: la presunta crisi con la moglie. Anticipazionitv.it - Grande Fratello, il ritiro di Enzo Paolo Turchi è programmato? Spunta un clamoroso retroscena Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi giorni l’attenzione degli appassionati delsi è focalizzata su. Il concorrente, non a caso, ha incominciato ad avvertire la nostalgia di casa e, nel corso dell’ultimo appuntamento, ha annunciato il. Tuttavia, l’entrata della moglie Carmen Russo, la quale è ospite per qualche giorno, gli ha fatto cambiare idea. Qui però sono emersi idella loro crisi che hanno fatto molto discutere in studio. Tuttavia, incomincerebbero ad emergere dubbi sulle loro parole.: i dubbi suDurante l’ultimo appuntamento del, i telespettatori hanno vistoannunciare il. Il motivo? Sente la nostalgia della sua famiglia. La sorpresa di Carmen Russo ha rinviato la sua uscita, ma allo stesso tempo ha aperto un nuovo capitolo: la presunta crisi con la moglie.

