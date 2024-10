Grana Padano richiamato dal mercato: cosa hanno scoperto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grana Padano ritirato. Un lotto di formaggio grattugiato è stato ritirato dal mercato. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito del ministero della Salute. Il richiamo riguarda una confezione da 100 grammi. Nella nota è specificato anche il motivo del richiamo. (Continua) Leggi anche: Formaggi grattugiati, trovate micotossine: tutto sullo studio Leggi anche: Addio al vero prosciutto di Parma? cosa sta succedendo con Dop e Igp Grana Padano Dop grattugiato ritirato dal mercato È scattato il ritiro per un lotto del formaggio Grana Padano Dop grattuggiato del marchio Consilia, venduto da Selex. L’annuncio è arrivato in una nota pubblicata sul sito del ministero della Salute e riguarda la confezione da 100 grammi con numero di lotto 24256 Y e la data di scadenza dell’11 dicembre 2024. Tvzap.it - Grana Padano richiamato dal mercato: cosa hanno scoperto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ritirato. Un lotto di formaggio grattugiato è stato ritirato dal. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito del ministero della Salute. Il richiamo riguarda una confezione da 100 grammi. Nella nota è specificato anche il motivo del richiamo. (Continua) Leggi anche: Formaggi grattugiati, trovate micotossine: tutto sullo studio Leggi anche: Addio al vero prosciutto di Parma?sta succedendo con Dop e IgpDop grattugiato ritirato dalÈ scattato il ritiro per un lotto del formaggioDop grattuggiato del marchio Consilia, venduto da Selex. L’annuncio è arrivato in una nota pubblicata sul sito del ministero della Salute e riguarda la confezione da 100 grammi con numero di lotto 24256 Y e la data di scadenza dell’11 dicembre 2024.

