Ilfattoquotidiano.it - “Gormiti – The New Era”: quando l’amicizia, la fiducia e il coraggio aiutano a superare le sfide della vita

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Già fenomenocultura pop, itornano alla ribalta con “– The New Era“, in prima visione su Rai 2 dal 28 ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 18.50 e in boxset su RaiPlay. Successivamente la serie sarà trasmessa anche su Rai Gulp. Reboot di uno dei franchise più iconici degli ultimi quindici anni, questa nuova sfida intrapresa da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi che contemporaneamente lancia la nuova collezione giocattolo. “– The New Era” è ricco di valori universali ed educativi. Il messaggio principaleserie è che, lareciproca e ilsono le vere forze che permettono dile, e che non si vince mai da soli, perché è la l’unione a fare la differenza. La serie inad affrontare le proprie paure e i propri limiti, imparare a fidarsi degli altri, rispettare la natura.