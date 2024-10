Ghali, il terzo tumore della madre e la musica come cura: così è nata “Niente panico”. «È la canzone più importante della mia vita» (Di giovedì 10 ottobre 2024) A mezzanotte su tutte le piattaforme streaming dedicate alla musica uscirà Niente panico, il nuovo singolo di Ghali. Una canzone molto importante per il cantante italiano di origine tunisina, anzi, come scrive in un post sui propri profili social, la più importante della sua vita. Il motivo è legato a recenti fatti privati dei quali Ghali Amdouni, così all’anagrafe, classe 1993, parla solo oggi. Il post infatti è allegato a due foto. In una il rapper, cuffioni nelle orecchie, ha gli occhi chiusi e delle lacrime che gli solcano il viso. Nell’altra due mani che si stringono su un letto d’ospedale: una è la sua, l’altra, come si evince dal racconto, è quella della madre Amel, alla quale notoriamente l’artista è assai legato. La grande paura e la musica «Mia mamma si doveva operare – scrive Ghali – Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) A mezzanotte su tutte le piattaforme streaming dedicate allauscirà, il nuovo singolo di. Unamoltoper il cantante italiano di origine tunisina, anzi,scrive in un post sui propri profili social, la piùsua. Il motivo è legato a recenti fatti privati dei qualiAmdouni,all’anagrafe, classe 1993, parla solo oggi. Il post infatti è allegato a due foto. In una il rapper, cuffioni nelle orecchie, ha gli occhi chiusi e delle lacrime che gli solcano il viso. Nell’altra due mani che si stringono su un letto d’ospedale: una è la sua, l’altra,si evince dal racconto, è quellaAmel, alla quale notoriamente l’artista è assai legato. La grande paura e la«Mia mamma si doveva operare – scrive– Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta.

