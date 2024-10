Funerale Sammy Basso, attese migliaia di persone: tutte le info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche il governatore del Veneto Luca Zaia prenderà parte al Funerale di Sammy Basso che si svolgerà domani, venerdì 11 ottobre a Tezze sul Brenta. Alla cerimonia funebre sono attese migliaia di persone e a tal proposito l'Amministrazione comunale ha predisposto due bus navetta per chi fosse Vicenzatoday.it - Funerale Sammy Basso, attese migliaia di persone: tutte le info Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche il governatore del Veneto Luca Zaia prenderà parte aldiche si svolgerà domani, venerdì 11 ottobre a Tezze sul Brenta. Alla cerimonia funebre sonodie a tal proposito l'Amministrazione comunale ha predisposto due bus navetta per chi fosse

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parla la mamma di Sammy Basso : “I suoi organi sono stati donati alla ricerca - la progeria? Diceva che era il progetto di Dio per lui”. Jovanotti condivide le istruzioni per il funerale - “Forse se avessimo iniziato prima sarebbe andata anche meglio”, ha aggiunto la donna. La sua intelligenza, la sua passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, il suo humor formidabile e la sua mente colorata, mi vengono in mente adesso”. Noi siamo credenti e fin da piccolo lo abbiamo accompagnato in tutte le esperienze della religione ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sammy Basso - il messaggio della madre : “Sei stato un dono”. Previste migliaia di persone al funerale del biologo 28enne - “Gli avevano dato 14 anni di vita, ma la terapia sperimentale iniziata a 12 anni lo ha aiutato tantissimo, e sta aiutando altri pazienti”, ha spiegato la mamma. L'articolo Sammy Basso, il messaggio della madre: “Sei stato un dono”. La sua morte è stata naturale, considerando la progeria, una malattia che invecchia il corpo a una velocità accelerata. (Thesocialpost.it)

Sammy Basso - si va verso la celebrazione del funerale nel campo sportivo di Tezze sul Brenta. L'ultimo saluto potrebbe tenersi venerdì - TEZZE / ASOLO - Il campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza). Molto probabilmente sarà celebrato qui il funerale di Sammy Basso, il ricercatore e attivista 28enne, colpito da Progeria,... (Ilgazzettino.it)