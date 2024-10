Fondi, l’opposizione tuona contro il servizio raccolta rifiuti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fondi, 10 ottobre 2024 – “Sembra proprio che per Maschietto e la sua maggioranza non ci sia bisogno di intervenire per migliorare il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. Perché di fronte alla richiesta di rinvio dell’approvazione del punto all’Ordine del Giorno della Commissione Consiliare Ambiente tenutasi questa mattina, Forza Italia ha tirato dritto ancora una volta” – a parlare sono, in una nota stampa, i componenti della Commissione rappresentanti dell’opposizione, Franco Cardinale, Francesco Ciccone e Luigi Vocella. “Questo atteggiamento non poteva lasciarci indifferenti, per protestare nei confronti di questa decisione autoritaria abbiamo abbandonato la seduta prima della votazione. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – “Sembra proprio che per Maschietto e la sua maggioranza non ci sia bisogno di intervenire per migliorare ildi, trasporto, recupero e smaltimento dei. Perché di fronte alla richiesta di rinvio dell’approvazione del punto all’Ordine del Giorno della Commissione Consiliare Ambiente tenutasi questa mattina, Forza Italia ha tirato dritto ancora una volta” – a parlare sono, in una nota stampa, i componenti della Commissione rappresentanti del, Franco Cardinale, Francesco Ciccone e Luigi Vocella. “Questo atteggiamento non poteva lasciarci indifferenti, per protestare nei confronti di questa decisione autoritaria abbiamo abbandonato la seduta prima della votazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raccolta rifiuti - Ferrero (FdI) : "La Tari aumenta ma il servizio peggiora" - Infatti, anche in questo periodo in cui, quantomeno nelle località balneari, non ci sono più i turisti, i cassonetti risultano spesso essere sommersi dall’immondizia. A questo si aggiungano anche delle criticità nei. . . È ormai chiaro che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti debba essere rivisto. (Ravennatoday.it)

Rifiuti - parte la nuova ‘Raccolta Smeraldo’ : come cambia il servizio a Brisighella - . . Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Brisighella. Parte in questi giorni la consegna a domicilio delle lettere sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, che partirà il 2 dicembre 2024 in tutto il territorio. (Ravennatoday.it)

Festività del Perdono - modifiche al servizio di raccolta rifiuti - Tutte le variazioni sono state concordate dal gestore con l’Amministrazione comunale con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Lunedì 23 settembre gli utenti del capoluogo devono esporre il multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak) tra le ore 23 e le ore 1, poiché il ritiro dei sacchetti sarà ... (Lanazione.it)

Cascina : lanciato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti tessili a domicilio - Il servizio sarà operativo a partire da lunedì 16 settembre e rappresenta un. Il Comune di Cascina e Geofor lanciano un nuovo servizio di raccolta dedicato ai rifiuti tessili: abbigliamento, indumenti, asciugamani, tovaglie e altri tessuti saranno raccolti direttamente a domicilio su prenotazione. (Pisatoday.it)

Tidei : “Al vaglio l’ipotesi di assorbire il servizio di raccolta con la Santa Marinella Servizi” - it è su GOOGLE NEWS. La Gesam srl è un’azienda di piccole/medie dimensioni che realizza ricavi per 4 milioni l’anno (bilancio 2023) con un utile di 97 mila euro a fronte di 1. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)