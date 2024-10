Ferrari Vasseur | Facile convincere Hamilton viene da noi per la performance

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non è stato difficilead accettare la. Nel 2004 lavoravamo insieme, a sempre avuto l’idea di guidare unada noi per la, un aspetto importante che non dobbiamo mai dimenticare. Siamo sulla strada giusta, con un progetto nel quale stiamo mettendo tanta forza”. Così il team principal della, Frederic, nel suo intervento al Festival dello Sport a Trento.ha poi parlato della stagione in corso e di Charles Leclerc: “Una stagione lunga e strana, con tanti momenti fantastici ma anche altri difficili e frustranti. C’è tanta strada da percorrere e molti obiettivi da raggiungere, dobbiamo continuare a spingere per migliorare la vettura. Leclerc non è mai stato arrogante, anzi all’inizio non lo era abbastanza e non eragestirlo.