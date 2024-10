Gqitalia.it - Emily Ratajkowski sfoggia un paio di Puma inedite e mantiene lo scettro di regina delle sneaker retrò

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha sempre avuto un debole per le. Adidas Samba! Reebok classiche! Vans vecchia scuola! In pratica, se sono apparse in un periodo compreso tra gli anni '40 e '90, è probabile che lei ne abbia un. Ma da un po' di tempo a questa parte,è diventata una fane ieri a New York ne ha indossato un nuovoinedito. Mentre prendeva un cappuccino e un pasticcino, la star di Gone Girl hato leSpeedcat OG in una nuova colorazione chiamata ‘Haute Coffee’, che non è ancora disponibile al pubblico. Celebrity Sightings In New York City - October 08, 2024 Robert KamauAnche se la Speedcat esiste dal 1999, il suo design non è cambiato molto negli ultimi decenni. Per questa versione, tuttavia, la tomaia è in pelle scamosciata marrone, mentre la Formstrip del marchio è in pelle “Frosted Ivory” sui lati.