Egato dei rifiuti, Di Stefano incontra il commissario Gianluca Lega (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha incontrato oggi pomeriggio presso Palazzo Jacobucci il commissario liquidatore dell’Egato dei rifiuti di Frosinone, dottor Gianluca Lega, alla presenza dei consiglieri regionali del territorio.“La riunione è stata molto Frosinonetoday.it - Egato dei rifiuti, Di Stefano incontra il commissario Gianluca Lega Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di, hato oggi pomeriggio presso Palazzo Jacobucci illiquidatore dell’deidi Frosinone, dottor, alla presenza dei consiglieri regionali del territorio.“La riunione è stata molto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Belen Rodriguez “butta via” Stefano De Martino : la foto con l’ex marito finisce tra i rifiuti? - Belen Rodriguez oggi compie 40 anni e chiude con la vecchia vita. Via anche gli oggetti che le ricordano Stefano […] Continua a leggere Belen Rodriguez “butta via” Stefano De Martino: la foto con l’ex marito finisce tra i rifiuti? su Perizona.it . (Perizona.it)

Belen Rodriguez “butta via” Stefano De Martino : la foto con l’ex marito finisce tra i rifiuti - Belen Rodriguez oggi compie 40 anni e chiude con la vecchia vita. Via anche gli oggetti che le ricordano Stefano […] Continua a leggere Belen Rodriguez “butta via” Stefano De Martino: la foto con l’ex marito finisce tra i rifiuti su Perizona.it . (Perizona.it)

“Sul marciapiede sotto casa di Belen è apparsa una foto gigante con l’ex marito Stefano De Martino : trasloco in vista o rifiuti?” : le foto di Oggi - “Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene”, aveva commentato il nuovo volto di Rai1 nel corso della conferenza stampa di “Affari Tuoi: “Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”, aveva concluso. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. (Ilfattoquotidiano.it)