Dialogo con le donne del jazz: tributo a Toots Thielemans all'auditorium Sirena [FOTO]

Nella suggestiva cornice dell'auditorium Sirena, lo scorso 6 ottobre si è tenuto il concerto "Dialogo con le donne del jazz: tributo a Toots Thielemans". In rappresentanza delle voci delle donne del jazz, Alessandra Dambra insieme ai Maestri Luigi Ferrara (armonica), Domingo Muzietti (chitarra)

Dialogo con le donne del jazz - tributo a Toots Thielemans - Il 6ottobre presso l’auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si terrà un concerto a favore dell’Agbe (Associazione genitori bambini emopatici). . . Il progetto “Dialogo con le donne del Jazz – Tributo a Toots Thielemans” nasce da un’idea del M° Alessandra Dambra , la quale si propone di esplorare e. (Chietitoday.it)

