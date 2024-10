Dengue a Ortona: dopo gli ultimi casi disposta la disinfestazione in tutto il centro urbano (Di giovedì 10 ottobre 2024) dopo gli ultimi casi di virus Dengue al via a Ortona dalla serata di oggi, giovedì 10 ottobre, la disinfestazione nel centro abitato.Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus in città, il Dipartimento Sanità della Regione ha inviato una nota al Comune con Chietitoday.it - Dengue a Ortona: dopo gli ultimi casi disposta la disinfestazione in tutto il centro urbano Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)glidi virusal via adalla serata di oggi, giovedì 10 ottobre, lanelabitato.Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus in città, il Dipartimento Sanità della Regione ha inviato una nota al Comune con

