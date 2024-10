Cybersecurity, la Corte dei conti europea ha bocciato l'Italia (Di giovedì 10 ottobre 2024) La relazione annuale 2023 evidenzia gravi carenze nell'attuazione degli obiettivi di sicurezza informatica del Pnrr. L'Italia ha presentato analisi invece di azioni concrete di potenziamento Wired.it - Cybersecurity, la Corte dei conti europea ha bocciato l'Italia Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La relazione annuale 2023 evidenzia gravi carenze nell'attuazione degli obiettivi di sicurezza informatica del Pnrr. L'ha presentato analisi invece di azioni concrete di potenziamento

