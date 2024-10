Claudio Simonetti, musicista e fondatore del gruppo progressive rock Goblin, è tra gli ospiti più attesi di BLOODY NOTES, evento promosso da Bixio Academy nell'ambito del Rome Film Festival, presso la Casa del Cinema di Roma (Di giovedì 10 ottobre 2024) Claudio Simonetti, musicista e fondatore del gruppo progressive rock Goblin, è tra gli ospiti più attesi di BLOODY NOTES, evento promosso da Bixio Academy nell'ambito del Rome Film Festival, presso la Casa del Cinema di Roma. La SIAE, nell’ambito della sua collaborazione con la Festa del Cinema di R Ilgiornaleditalia.it - Claudio Simonetti, musicista e fondatore del gruppo progressive rock Goblin, è tra gli ospiti più attesi di BLOODY NOTES, evento promosso da Bixio Academy nell'ambito del Rome Film Festival, presso la Casa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)del, è tra glipiùdidadelladeldi. La SIAE,della sua collaborazione con la Festa deldi R

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sensini premiato al festial Romics. E ora è in lizza ai Grammy Award - Ennesimo grande riconoscimento per il compositore portopotentino Kristian Sensini, che ai "Musicomics - Premio Romics Musica per Immagini" si è aggiudicato il premio per la miglior colonna sonora con ... (ilrestodelcarlino.it)

Ultima giornata per il MEI di Faenza: sul palco di piazza del Popolo Bandabardò & Cisko - È arrivata al terzo e ultimo giorno la trentesima edizione del MEI di Faenza. Ricchissimo il programma dei tre palchi, allestiti in tre diverse piazze ... (ravennanotizie.it)

Claudio Simonetti ospite oggi a Lucca Effetto Cinema 2024, le sue musiche horror cuore dell'evento - Stasera tutti in piazza San Michele per ballare con le musiche da paura di Claudio Simonetti, evento clou di Lucca Effetto Cinema. (movieplayer.it)