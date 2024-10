Cina-UE: proseguiranno consultazioni su caso antisovvenzioni su EV (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – La Cina e l’Unione europea (UE) continueranno a tenere consultazioni in merito all’indagine antisovvenzioni dell’UE sui veicoli elettrici (EV) cinesi, dopo che venerdi’ scorso i rappresentanti degli Stati membri dell’UE hanno votato per l’approvazione della bozza di sentenza finale sul caso. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-UE: proseguiranno consultazioni su caso antisovvenzioni su EV Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Lae l’Unione europea (UE) continueranno a tenerein merito all’indaginedell’UE sui veicoli elettrici (EV) cinesi, dopo che venerdi’ scorso i rappresentanti degli Stati membri dell’UE hanno votato per l’approvazione della bozza di sentenza finale sul. Agenzia Xinhua

Cina-UE : proseguono consultazioni su caso antisovvenzioni su EV - (Xin) Agenzia Xinhua. Pechino, 09 ott – (Xinhua) – La Cina e l’Unione Europea (UE) continueranno a tenere consultazioni in merito all’indagine antisovvenzioni dell’UE sui veicoli elettrici (EV) cinesi, dopo che venerdi’ scorso i rappresentanti degli Stati membri dell’UE hanno votato per l’approvazione della bozza di sentenza finale sul caso. (Romadailynews.it)

Cina : ministero Commercio esorta Ue a tornare su strada giusta - risolvere dispute commerciali con consultazioni - Agenzia Xinhua. Pechino, 05 ott – (Xinhua) – La Cina ha esortato la Commissione europea a dare veramente prova di azioni concrete per attuare la sua volonta’ politica e tornare sulla strada giusta per risolvere le frizioni commerciali attraverso le consultazioni, ha dichiarato ieri un portavoce del ministero del Commercio. (Romadailynews.it)

Cina : MOC - esorta UE a ritrovare giusta via risolvendo controversie commerciali con consultazioni - “La posizione della Cina e’ coerente e chiara. “La Cina adottera’ tutte le misure possibili per difendere fermamente gli interessi delle imprese cinesi”. (Xin) Agenzia Xinhua. Il ministero ha esortato l’UE a essere chiaramente consapevole del danno che comporterebbe l’imposizione di ulteriori dazi, in quanto non risolverebbe alcun problema, ma farebbe solo vacillare la fiducia e la ... (Romadailynews.it)