Ciccio Caputo "Dalla Seconda Categoria alla Nazionale"

(Di giovedì 10 ottobre 2024)” Che rimpianto Euro 2020o Francesco? “, assolutamente. Solo i miei genitori mi chiamano Francesco”. 70 gol in Serie A, 200 tra i professionisti e una carriera iniziata sui campetti di terra dellapugliese. E’ stato un percorso inimmaginabile. Ho dato i miei primi calci nella parrocchia del mio quartiere ad Altamura, poi sono andato ine dopo tanti anni di sacrifici sono arrivato a vestire la maglia azzurra. Mi sono mancate solo la Serie D e la C, perché all’epoca ho fatto solo la C2?.ai microfoni di Calciomercato.com parla a 360° della sua storia . A 15 anni e mezzo eri in Prima.“Un’esperienza che mi è servita molto, i giovani d’oggi non hanno idea di quello che ho visto.