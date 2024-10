Chiara Ferragni e la storia segreta con Silvio Campara: “Lei vorrebbe ufficializzarla, è innamorata” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il settimanale Oggi parla della relazione di Chiara Ferragni con Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, che si farebbe sempre più seria. Lei "è innamorata come un'adolescente alla prima cotta" e desidererebbe ufficializzare la storia: a frenarla lui, ecco perché. Fanpage.it - Chiara Ferragni e la storia segreta con Silvio Campara: “Lei vorrebbe ufficializzarla, è innamorata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il settimanale Oggi parla della relazione dicon, amministratore delegato di Golden Goose, che si farebbe sempre più seria. Lei "è innamorata come un'adolescente alla prima cotta" e desidererebbe ufficializzare la: a frenarla lui, ecco perché.

