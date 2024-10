Chi è Han Kang, la scrittrice coreana premio Nobel per la Letteratura e autrice de La Vegetariana (Di giovedì 10 ottobre 2024) Han Kang ha vinto il premio Nobel per la Letteratura contro le aspettative dei bookmakers. L’autrice sudcoreana sbaraglia la concorrenza per la sua “intensa prosa poetica che affronta i traumi storici e la fragilità della vita umana”. Fanpage.it - Chi è Han Kang, la scrittrice coreana premio Nobel per la Letteratura e autrice de La Vegetariana Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Hanha vinto ilper lacontro le aspettative dei bookmakers. L’sudsbaraglia la concorrenza per la sua “intensa prosa poetica che affronta i traumi storici e la fragilità della vita umana”.

