Cassette per la posta senza nome e cognome? L'etichetta la regala Poste italiane (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arriva anche in provincia di Palermo l’iniziativa di Poste italiane “etichetta la cassetta” che coinvolge 9 comuni nei quali i cittadini stanno ricevendo dall’azienda una comunicazione che li invita ad apporre le etichette con il proprio nome e cognome sulle Cassette domiciliari e sui citofoni Palermotoday.it - Cassette per la posta senza nome e cognome? L'etichetta la regala Poste italiane Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arriva anche in provincia di Palermo l’iniziativa dila cassetta” che coinvolge 9 comuni nei quali i cittadini stanno ricevendo dall’azienda una comunicazione che li invita ad apporre le etichette con il proprioe cogsulledomiciliari e sui citofoni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le cassette senza nome sono un problema : l'etichetta la regalano le Poste - Consegnare una lettera in una cassetta anonima non è una cosa così semplice. Anche in provincia di Lecco, quindi, è stata attivata l’iniziativa di Poste Italiane "Etichetta la cassetta" che coinvolge 34 comuni nei quali i cittadini con cassetta senza nome ricevono dall'azienda una comunicazione... (Leccotoday.it)

Meloni non cita il nome di Boccia : "Sullo spazio delle donne idee opposte a questa persona" - . Giorgia Meloni torna a non citare Maria Rosaria Boccia ma, dal palco di Cernobbio, replica così a chi le chiede delle dichiarazioni della. . «Non lo dico sul caso specifico ma per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l’ho guardata io: la mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona». (Gazzettadelsud.it)