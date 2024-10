“Casa a prima vista” vola grazie a Jacopo e Gaia, Amadeus sempre più giù (Di giovedì 10 ottobre 2024) News Tv. È iniziata malissimo l’esperienza di Amadeus a Discovery. Il conduttore su NOVE fa fatica a contenere la concorrenza che arriva da ogni parte. Non solo Rai e Mediaset, adesso anche Real Time. Il programma “Casa a prima vista“, infatti, vola negli ascolti, grazie anche alla puntata con protagonisti Jacopo e Gaia. (Continua) Leggi anche: “Domenica sportiva”, cambia tutto: le novità della prossima edizione Leggi anche: “Ma è lei!”. “Doc”, arriva ‘Gaia’. La piccola attrice è la figlia del super vip Tutto su “Casa a prima vista” “Casa a prima vista” è un programma televisivo di genere reality che fa parte del palinsesto di Real Time dal 2023 ed è basato sul format televisivo “Chasseur D’Appart”. Tvzap.it - “Casa a prima vista” vola grazie a Jacopo e Gaia, Amadeus sempre più giù Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) News Tv. È iniziata malissimo l’esperienza dia Discovery. Il conduttore su NOVE fa fatica a contenere la concorrenza che arriva da ogni parte. Non solo Rai e Mediaset, adesso anche Real Time. Il programma ““, infatti,negli ascolti,anche alla puntata con protagonisti. (Continua) Leggi anche: “Domenica sportiva”, cambia tutto: le novità della prossima edizione Leggi anche: “Ma è lei!”. “Doc”, arriva ‘’. La piccola attrice è la figlia del super vip Tutto su “” “” è un programma televisivo di genere reality che fa parte del palinsesto di Real Time dal 2023 ed è basato sul format televisivo “Chasseur D’Appart”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casa a prima vista - i baby-milionari Jacopo e Gaia? Che botta per Amadeus : cosa (forse) vi è sfuggito - In particolare sui social ci si chiedeva chi diavolo fossero, i due rampolli. Già, perché a cercare un'umile "casetta" ecco due gemelli, Jacopo e Gaia, rampolli romani e figli di una team-manager di una scuderia motociclistica. . Ma tant'è, questo mix quasi perfetto ha spinto ancora più in alto lo share del programma, già di per sé ottimo: la puntata infatti ha registrato il 4,1% in termini ... (Liberoquotidiano.it)

Amadeus ospite da Fabio Fazio per la prima puntata di Che Tempo Che Fa - Sarà la prima intervista ufficiale del conduttore dopo il passaggio al Nove: è grande attesa per il ritorno di Fabio Fazio. Si parte dalle 19.30 di domenica 6 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Affari Tuoi domina - Amadeus battuto da Casa a prima vista - Striscia in stallo : l’access prime time è uno spettacolo - Sarà un inverno lungo e ricco di sfide. L'access prime time non è mai stato così competitivo come quest'anno. Striscia la Notizia aggredisce il trend ma non detta ancora l'agenda. Continua a leggere . Stefano De Martino consolida il suo successo su Amadeus, che forse vive la settimana più difficile superato anche da Casa a prima vista. (Fanpage.it)