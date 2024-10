Calciomercato Milan, idea Ivan Ilic per rinforzare il centrocampo. Le ultime (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ivan Ilic sarà l’obiettivo principale del Milan per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di Calciomercato? La situazione Il Milan prosegue la ricerca di un centrocampista per completare la rosa. La dirigenza rossonera ha messo sul proprio taccuino anche il profilo di Ivan Ilic. Il calciatore del Torino potrebbe essere il giocatore ottimale per allungare le rotazioni di Paulo Fonseca puntellando un reparto scoperto. Infatti, il club sette volte campione d’Europa ha perso Ismael Bennacer per infortunio. Uno stop che terrà, nella migliore delle ipotesi, il centrocampista algerino lontano dal terreno di gioco almeno fino al prossimo mese di gennaio. Un’assenza che diminuisce ulteriormente le alternative in mezzo al campo della squadra. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, idea Ivan Ilic per rinforzare il centrocampo. Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sarà l’obiettivo principale delperilnella prossima sessione di? La situazione Ilprosegue la ricerca di un centrocampista per completare la rosa. La dirigenza rossonera ha messo sul proprio taccuino anche il profilo di. Il calciatore del Torino potrebbe essere il giocatore ottimale per allungare le rotazioni di Paulo Fonseca puntellando un reparto scoperto. Infatti, il club sette volte campione d’Europa ha perso Ismael Bennacer per infortunio. Uno stop che terrà, nella migliore delle ipotesi, il centrocampista algerino lontano dal terreno di gioco almeno fino al prossimo mese di gennaio. Un’assenza che diminuisce ulteriormente le alternative in mezzo al campo della squadra.

