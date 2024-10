Barcellona, Szczesny: “Vorrei vincere trofei che non ho mai vinto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Sono freddo e ambizioso, sono venuto al Barcellona per vincere”. Lo ha detto il portiere del Barcellona, Wojciech Szczesny, approdato in blaugrana a 34 anni, pochi mesi dopo essersi ritirato. Le motivazioni non mancano: “Vorrei vincere trofei che non ho mai vinto prima; c’è la Coppa, il Campionato e la Champions League e spero di vincerne almeno due e di alzarli al cielo”, ha detto al Mundo Deportivo. Szczesny ha firmato un contratto di un anno dopo l’infortunio di Ter Stegen. “È una storia molto strana per me perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che avrei detto di no a chiunque. Ma quando ho ricevuto la chiamata del Barça è cambiato tutto: Ho guardato mia moglie sperando che mi dicesse ‘non farlo’. Ma non si può dire no al Barcellona. La storia del club e l’onore di indossare questa maglia mi ha fatto cambiare idea. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Sono freddo e ambizioso, sono venuto alper”. Lo ha detto il portiere del, Wojciech, approdato in blaugrana a 34 anni, pochi mesi dopo essersi ritirato. Le motivazioni non mancano: “che non ho maiprima; c’è la Coppa, il Campionato e la Champions League e spero di vincerne almeno due e di alzarli al cielo”, ha detto al Mundo Deportivo.ha firmato un contratto di un anno dopo l’infortunio di Ter Stegen. “È una storia molto strana per me perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che avrei detto di no a chiunque. Ma quando ho ricevuto la chiamata del Barça è cambiato tutto: Ho guardato mia moglie sperando che mi dicesse ‘non farlo’. Ma non si può dire no al. La storia del club e l’onore di indossare questa maglia mi ha fatto cambiare idea.

