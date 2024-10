Attacco a Unifil, il ministro Crosetto: “Possibile crimine di guerra da parte di Israele” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base 1.31 potrebbero costituire un crimine di guerra e una violazione del diritto internazionale non giustificata”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in conferenza stampa parlando dell’Attacco israeliano che ha colpito il quartier generale Unifil in Libano e due basi a comando italiano. L'articolo Attacco a Unifil, il ministro Crosetto: “Possibile crimine di guerra da parte di Israele” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Attacco a Unifil, il ministro Crosetto: “Possibile crimine di guerra da parte di Israele” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base 1.31 potrebbero costituire undie una violazione del diritto internazionale non giustificata”. Lo ha detto ildella Difesa Guidoin conferenza stampa parlando dell’israeliano che ha colpito il quartier generalein Libano e due basi a comando italiano. L'articolo, il: “didadi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crosetto : “Mai gelo con la Premier”. Il ministro al Copasir e poi da Giorgia Meloni - Guido Crosetto e la premier Giorgia Meloni commentano con un sorriso le voci su una presunta tensione nei loro rapporti, ma il ministro della Difesa usa anche toni perentori con due post sui social, chiarendo il perché di sue diverse assenze alle recenti riunioni del Consiglio dei ministri: un elemento che, stando al retroscena pubblicato sul Corriere della Sera, lasciava ipotizzare una certa ... (Firenzepost.it)

Il caso delle assenze di Crosetto al Cdm - il ministro nega tutto : “Con Meloni non c’è mai stato gelo” - Le frequenti assenze in Cdm del ministro della Difesa Guido Crosetto non sono passate inosservate all'interno del governo. Il governo non si ferma perché qualcuno fa le bizze". Alcuni ministri avrebbero chiesto spiegazioni a Meloni, la quale, secondo un retroscena, avrebbe risposto così: "Per i ministri venire in Consiglio è un dovere. (Fanpage.it)

Possibile intervento dei carabinieri italiani a Gaza - le parole del Ministro Crosetto : ”Richiesta fatta direttamente dal segretario di Stato Usa Blinken” - Carabinieri italiani a Gaza, le parole di Crosetto Photo Credits: ANSAA Gaza richiesto intervento dei carabinieri italiani: queste le parole di Guido Crosetto, Ministro della Difesa, nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, nell’aeroporto militare di Ciampino. (Metropolitanmagazine.it)