Assalti agli ATM, fermate tre persone dai Carabinieri: si indaga (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell'ambito di un'operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Greci, al termine di attività d'indagine, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre uomini del foggiano, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, accusati di ricettazione in concorso. I fatti risalgono a ieri notte, quando una pattuglia del suddetto reparto ha intercettato i tre soggetti mentre viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo Stelvio sulla SS 90 delle Puglie. Il veicolo ha immediatamente insospettito i gli operanti. Alla vista dei Carabinieri, i tre uomini hanno abbandonato l'auto (risultata avere targa e telaio contraffatti) e si sono dati alla fuga a piedi attraverso le campagne circostanti.

