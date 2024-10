Arrestati a Savignano due ’cacciatori’ di Rolex (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono stati Arrestati domenica a Savignano, su richiesta della Procura della Repubblica di Genova, due 29enni rumeni, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furti con destrezza, eseguiti con la tecnica dell’"abbraccio". L’indagine ha avuto origine a luglio, a seguito della denuncia presentata presso il commissariato di Chiavari da un uomo che era stato poco prima avvicinato e derubato in strada da una giovane la quale, dopo averlo abbracciato senza il suo consenso, gli aveva sfilato dal polso l’orologio, un Rolex del valore di circa 10.000 euro. Appena ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno immediatamente acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza da cui è stato possibile ricostruire i fatti e scoprire che, in realtà, i due rumeni avevano tentato di mettere a segno anche un secondo furto. Ilrestodelcarlino.it - Arrestati a Savignano due ’cacciatori’ di Rolex Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono statidomenica a, su richiesta della Procura della Repubblica di Genova, due 29enni rumeni, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furti con destrezza, eseguiti con la tecnica dell’"abbraccio". L’indagine ha avuto origine a luglio, a seguito della denuncia presentata presso il commissariato di Chiavari da un uomo che era stato poco prima avvicinato e derubato in strada da una giovane la quale, dopo averlo abbracciato senza il suo consenso, gli aveva sfilato dal polso l’orologio, undel valore di circa 10.000 euro. Appena ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno immediatamente acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza da cui è stato possibile ricostruire i fatti e scoprire che, in realtà, i due rumeni avevano tentato di mettere a segno anche un secondo furto.

