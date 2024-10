Amici 24, nella registrazione di oggi è entrata nella scuola un’altra figlia di un famosissimo personaggio tv: ecco chi (Di giovedì 10 ottobre 2024) nella scuola di Amici è appena entrata la figlia di un famosissimo personaggio televisivo! nella registrazione di oggi pomeriggio ha vinto la sfida niente poco di meno che Angelica Gori, ovvero la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori! La puntata andrà in onda domenica e stando ai primi movimenti social questo nuovo ingresso ha già dato il via alle prime polemiche. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto durante le registrazione: Alena perde la sua sfida dopo essere risultata ultima settimana scorsa ed è stata la prima eliminata di questa edizione di Amici. Al suo posto entra Chiamamifaro. A giudicare questa prova è Charlie Rapino. Maria De Filippi voleva quasi far esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. Secondo quest’ultimo Alena era qualcosa di già sentito. La sfidante, invece, aveva molto di più da comunicare. Isaechia.it - Amici 24, nella registrazione di oggi è entrata nella scuola un’altra figlia di un famosissimo personaggio tv: ecco chi Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)diè appenaladi untelevisivo!dipomeriggio ha vinto la sfida niente poco di meno che Angelica Gori, ovvero ladi Cristina Parodi e Giorgio Gori! La puntata andrà in onda domenica e stando ai primi movimenti social questo nuovo ingresso ha già dato il via alle prime polemiche. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto durante le: Alena perde la sua sfida dopo essere risultata ultima settimana scorsa ed è stata la prima eliminata di questa edizione di. Al suo posto entra Chiamamifaro. A giudicare questa prova è Charlie Rapino. Maria De Filippi voleva quasi far esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. Secondo quest’ultimo Alena era qualcosa di già sentito. La sfidante, invece, aveva molto di più da comunicare.

