Amel, chi è la mamma di Ghali? Tutto sulla madre dell'artista più amato del momento (Di giovedì 10 ottobre 2024) La mamma di Ghali, Amel, è conosciuta dal grande pubblico e dai fan del cantante per essere ormai uno dei volti noti che accompagna l'artista durante le sue performance. Chi ha seguito il Festival di Sanremo 2024, infatti, non può non ricordare l'affetto e gli occhi innamorati di Amel ospite al Teatro Ariston della città dei fiori. Di recente si è parlato molto della mamma di Ghali, poiché – purtroppo – il cantante ha raccontato che stia vivendo un momento delicato a causa di una malattia. Non tutti i rapper sono uguali e Ghali ne è la dimostrazione: l'artista, infatti, ha spesso mostrato il suo amore per la donna più importante della sua vita e non è raro vedere che, anche via Instagram, condivide spesso sprazzi di vita insieme alla madre.

Amel - chi è la mamma di Ghali? Tutto sulla madre dell’artista più amato del momento - View this post on Instagram A post shared by Ghali (@ghali) Ai concerti di Ghali non è raro incontrare anche mamma Amel e prima del Festival di Sanremo 2024, proprio il cantante su Instagram scriveva quanto segue: “Tutta la nostra storia doveva accadere per far sì che tu vedessi tuo figlio cantare davanti a 10 mila persone come ieri sera. (Donnapop.it)

