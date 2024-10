A scuola di defibrillatori. Gli studenti salvavita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Formare quanti più studenti possibili all’uso del defibrillatore. è l’impegno che si è assunto Assocuore, associazione di volontariato di Cesena che da 40 anni promuove la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’annata è ripartita con un obiettivo preciso: insegnare al più alto numero possibile di ragazzi le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco. Assocuore per la lotta contro le malattie di cuore, è un’organizzazione di volontariato con sede a Cesena galleria Oir 12 che da 40 anni promuove la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ilrestodelcarlino.it - A scuola di defibrillatori. Gli studenti salvavita Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Formare quanti piùpossibili all’uso del defibrillatore. è l’impegno che si è assunto Assocuore, associazione di volontariato di Cesena che da 40 anni promuove la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’annata è ripartita con un obiettivo preciso: insegnare al più alto numero possibile di ragazzi le manovrein caso di arresto cardiaco. Assocuore per la lotta contro le malattie di cuore, è un’organizzazione di volontariato con sede a Cesena galleria Oir 12 che da 40 anni promuove la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

