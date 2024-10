Ilfattoquotidiano.it - “A 94 anni voglio sposarmi di nuovo, ho bisogno di compagnia. Se qualcuno vuole può trasferirsi da me”: l’appello di Pasquale Stefano Mella a Chi l’ha visto?

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Da Uomini e Donne a Chi? in cerca dell’amore. Così,, 94, si è lanciato nell’annosa ricerca di una persona che possa restare al suo fianco e colmare quel senso di solitudine, nato dopo una serie di esperienze sfortunate. Su tutte, l’ultima, il matrimonio con una donna cubana più giovane, Niurka, che è partita per la sua terra natale e non è più tornata. Da qui, l’idea di confidarsi a Federica Sciarelli, dopo le nozze con la donna cubana che le aveva presentato il figlio. Due mesi dopo il fatidico sì, però, Niurka ha chiesto adi pagarle un viaggio a Berlino. Poi, al ritorno in Italia, è subito ripartita per Cuba. Ma non è più tornata: “ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54che vive in Africa.