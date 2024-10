Violenze sui minori: ogni giorno 19 abusi, in 10 anni raddoppiati gli stupri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ?????È boom di reati compiuti sui minori. In Italia, ogni anno, sono sempre più numerosi: nel 2023 sono stati 6.952, in media 19 al giorno, 95 in più rispetto al 2022. Leggo.it - Violenze sui minori: ogni giorno 19 abusi, in 10 anni raddoppiati gli stupri Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ?????È boom di reati compiuti sui. In Italia,anno, sono sempre più numerosi: nel 2023 sono stati 6.952, in media 19 al, 95 in più rispetto al 2022.

Molfetta - 12enne Veronica Pellino scomparsa da centro minorile Sant’Anna - dove era su provvedimento del Tribunale di Bari - il papà : "Ogni ora cresce la paura" - Dell’adolescente non si hanno notizie da mercoledì scorso, quando si è allontanata di sera dall . A Molfetta, ieri 29 agosto, è stata denunciata la scomparsa di Veronica Pellino, dodicenne che alloggiava nel centro minorile educativo di Sant’Anna, nel medesimo comune della città metropolitana di ... (Ilgiornaleditalia.it)

Post Covid - è allarme salute mentale dei minori in Inghilterra - casi raddoppiati - un bambino ogni 3 minuti indirizzato ai servizi - A rivelarlo è un’inchiesta del giornale inglese The Guardian che precisa che il numero "sbalorditivo", che sorprende anche i professio . In Inghilterra un bambino ogni 3 minuti, ovvero più di 500 minori al giorno, oltre 4mila a settimana vengono indirizzati ai servizi di salute mentale in ... (Ilgiornaleditalia.it)

Dl carceri : Boschi (Iv) - ‘maggioranza contro ogni diritto dei minori’ - Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, intervenendo in Aula sul dl carceri?Matone ? prosegue – non fotografa la realtà. . Nell’ordinamento democratico non si fanno norme razziali che riguardano i rom o chiunque altro. Le detenute madri ... (Calcioweb.eu)