Vezzosi convocato in azzurro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Torna a vestire l’azzurro il difensore reggiano Giorgio Vezzosi, convocato in Nazionale Under 18 per un doppio test match amichevole contro l’Austria, per il secondo impegno stagionale degli azzurrini. Agli ordini del mister Daniele Franceschini si sono radunati, domenica scorsa, i ventidue selezionati che affronteranno i pari età austriaci la prima volta domani pomeriggio alle ore 15.30 presso lo stadio ‘Maurizio Siega’ di Tarvisio mentre domenica 13 ottobre alle ore 12.00 si disputerà il secondo incontro nella suggestiva cornice della Waldarena di Velden am Wörther See. Vezzosi, in forza al Sassuolo ma cresciuto nella Reggio Calcio, va così ad arricchire le sue presenze in azzurro dopo aver vestito le maglie delle nazionali giovanili Under 17, 16 e 15. c.c. Ilrestodelcarlino.it - Vezzosi convocato in azzurro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Torna a vestire l’il difensore reggiano Giorgioin Nazionale Under 18 per un doppio test match amichevole contro l’Austria, per il secondo impegno stagionale degli azzurrini. Agli ordini del mister Daniele Franceschini si sono radunati, domenica scorsa, i ventidue selezionati che affronteranno i pari età austriaci la prima volta domani pomeriggio alle ore 15.30 presso lo stadio ‘Maurizio Siega’ di Tarvisio mentre domenica 13 ottobre alle ore 12.00 si disputerà il secondo incontro nella suggestiva cornice della Waldarena di Velden am Wörther See., in forza al Sassuolo ma cresciuto nella Reggio Calcio, va così ad arricchire le sue presenze indopo aver vestito le maglie delle nazionali giovanili Under 17, 16 e 15. c.c.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vezzosi convocato in azzurro - Il difensore reggiano Giorgio Vezzosi torna in Nazionale Under 18 per due amichevoli contro l'Austria. Si unisce ai ventidue convocati per gli incontri a Tarvisio e Velden. (ilrestodelcarlino.it)

Scelti dai ct. Da Thorstvedt a Muharemovic. Cinque i convocati in nazionale - Durante la sosta di ottobre, cinque giocatori del Sassuolo sono impegnati con le rispettive nazionali. Rientreranno per la trasferta a Brescia il 19 ottobre. Altri sei tesserati delle giovanili sono c ... (ilrestodelcarlino.it)

Per il doppio test con l'Austria, Franceschini chiama tre giallorossi - Secondo impegno stagionale per la Nazionale Under 18 che, dopo aver affrontato i Paesi Bassi a settembre (una sconfitta per 2-0 e una vittoria per 1-0), scenderà in campo contro i pari categoria dell' ... (gazzettaregionale.it)