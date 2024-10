Vanno a cercare il parente disperso nel bosco, si perdono anche loro. Salvati dai vigili del fuoco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Perugia, 9 ottobre 2024 – Singolare disavventura, fortunatamente a lieto fine, nella tarda serata di oggi a Perugia. Una squadra di vigili del fuoco della centrale è intervenuta per cercare alcune persone disperse in zona monte Malbe. Tutto è cominciato quando un uomo di 81 anni si è perso nel bosco durante una passeggiata: l’anziano, oltre ad avvisare i soccorsi, ha pensato di chiamare anche i familiari. Ma quando si sono messi alla ricerca del parente, anche loro hanno perso l’orientamento a causa del buio ormai calato. Una volta intervenuti, i vigili del fuoco li hanno ritrovati tutti in buona salute e riaccompagnati alle proprie vetture intorno le 20:30 Lanazione.it - Vanno a cercare il parente disperso nel bosco, si perdono anche loro. Salvati dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Perugia, 9 ottobre 2024 – Singolare disavventura, fortunatamente a lieto fine, nella tarda serata di oggi a Perugia. Una squadra dideldella centrale è intervenuta peralcune persone disperse in zona monte Malbe. Tutto è cominciato quando un uomo di 81 anni si è perso neldurante una passeggiata: l’anziano, oltre ad avvisare i soccorsi, ha pensato di chiamarei familiari. Ma quando si sono messi alla ricerca delhanno perso l’orientamento a causa del buio ormai calato. Una volta intervenuti, idelli hanno ritrovati tutti in buona salute e riaccompagnati alle proprie vetture intorno le 20:30

