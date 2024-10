Un bimbo con due mamme: l’atto di nascita dell’anagrafe impugnato dalla Procura (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Spezia, 9 ottobre 2024 – Un neonato, involontario protagonista di una battaglia di civiltà che attende, dopo anni di inerzia e appelli caduti nel vuoto, un pronunciamento da parte di chi dovrebbe colmare la lacuna legislativa. E due donne che, davanti all’ufficiale dell’anagrafe, si sono prese l’amorevole impegno di crescerlo assieme, mettendo tutto nero su bianco in quell’atto di nascita che, proprio in assenza di una normativa certa, è stato impugnato dalla Procura, che ora ne chiede l’annullamento. È la storia – più che mai attuale – che arriva da un popolato comune dello Spezzino, dove due donne unite civilmente hanno deciso di sottoscrivere l’atto comunale di nascita del figlio – nato dalla gravidanza portata a termine con successo da una delle due – indicandosi entrambi come genitori. Lanazione.it - Un bimbo con due mamme: l’atto di nascita dell’anagrafe impugnato dalla Procura Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Spezia, 9 ottobre 2024 – Un neonato, involontario protagonista di una battaglia di civiltà che attende, dopo anni di inerzia e appelli caduti nel vuoto, un pronunciamento da parte di chi dovrebbe colmare la lacuna legislativa. E due donne che, davanti all’ufficiale, si sono prese l’amorevole impegno di crescerlo assieme, mettendo tutto nero su bianco in queldiche, proprio in assenza di una normativa certa, è stato, che ora ne chiede l’annullamento. È la storia – più che mai attuale – che arriva da un popolato comune dello Spezzino, dove due donne unite civilmente hanno deciso di sottoscriverecomunale didel figlio – natogravidanza portata a termine con successo da una delle due – indicandosi entrambi come genitori.

