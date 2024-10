Tasse, Meloni ci mette la faccia: “Niente aumenti, è alla sinistra che piacciono le patrimoniali” (video) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel giorno in cui arriva il via libera al Senato e alla Camera al Piano strutturale di bilancio (Psb) di medio termine Italia 2025-2029, con i quale il governo disegna l’architettura economica e finanziaria del Paese per i prossimi anni, la premier Giorgia Meloni spegne sul nascere le indiscrezioni e le bufale su una Manovra costruita sulle Tasse e condita da lacrime e sangue. Fantasie, dice, come le presunte stangate sulle rendite catastali come “ritorsioni” per i ricchi che si sono rifatti casa con i soldi dello Stato grazie al superbonus grillino: “vendette” che in aula il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, nella replica sul Piano strutturale di bilancio in discussione al Senato, aveva categoricamente escluso: “Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c’è scritto nel Psb per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. Secoloditalia.it - Tasse, Meloni ci mette la faccia: “Niente aumenti, è alla sinistra che piacciono le patrimoniali” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel giorno in cui arriva il via libera al Senato eCamera al Piano strutturale di bilancio (Psb) di medio termine Italia 2025-2029, con i quale il governo disegna l’architettura economica e finanziaria del Paese per i prossimi anni, la premier Giorgiaspegne sul nascere le indiscrezioni e le bufale su una Manovra costruita sullee condita da lacrime e sangue. Fantasie, dice, come le presunte stangate sulle rendite catastali come “ritorsioni” per i ricchi che si sono rifatti casa con i soldi dello Stato grazie al superbonus grillino: “vendette” che in aula il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, nella replica sul Piano strutturale di bilancio in discussione al Senato, aveva categoricamente escluso: “Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c’è scritto nel Psb per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa.

