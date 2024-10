Tasse, Giorgia Meloni: “Noi non le aumentiamo”. La Schlein dissente: “Mente al Paese” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tema delle Tasse è uno dei più scottanti della politica italiana, motivo di scontri accesissimi tra destra e sinistra. E, infatti, la premier Giorgia Meloni decide di entrare a gamba tesa sull’argomento. Lo fa pubblicando un breve video sui suoi canali social.Leggi anche: DiMartedì, Carlo Rossella contro Giorgia Meloni: “Si vede che è una signora che ha molti complessi” Il video di Giorgia Meloni “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le Tasse che gravano sui cittadini: è falso. – puntualizza subito Giorgia Meloni nel video – Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le Tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Thesocialpost.it - Tasse, Giorgia Meloni: “Noi non le aumentiamo”. La Schlein dissente: “Mente al Paese” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tema delleè uno dei più scottanti della politica italiana, motivo di scontri accesissimi tra destra e sinistra. E, infatti, la premierdecide di entrare a gamba tesa sull’argomento. Lo fa pubblicando un breve video sui suoi canali social.Leggi anche: DiMartedì, Carlo Rossella contro: “Si vede che è una signora che ha molti complessi” Il video di“Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini: è falso. – puntualizza subitonel video – Questo lo facevano i governi di sinistra, noi lele abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tasse - Giorgia Meloni : “Noi non le aumentiamo - lo faceva la sinistra” - Leggi anche: DiMartedì, Carlo Rossella contro Giorgia Meloni: “Si vede che è una signora che ha molti complessi” Il video di Giorgia Meloni “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. E, infatti, la premier Giorgia Meloni decide di entrare a gamba tesa sull’argomento. (Thesocialpost.it)

Giorgia Meloni : “Non vogliamo alzare le tasse - quello lo fa la sinistra” - 'E non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani' “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video sui social. Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le ... (Quotidiano.net)

Tasse sulla casa - arriva la smentita di Giorgia Meloni - Superbonus e rendite catastali: cosa cambia davvero? La riforma del catasto proposta da Giorgetti non è un intervento complessivo, ma riguarda esclusivamente chi ha beneficiato del Superbonus 110%. Il centrodestra ha smentito ogni ipotesi e ribadito la propria posizione. Non si tratta quindi di una nuova tassa generalizzata sugli immobili, ma di un aggiornamento mirato alle abitazioni che hanno ... (Quifinanza.it)