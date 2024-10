Movieplayer.it - Spider-Man 4: Michael Keaton anticipa il possibile ritorno dell'Avvoltoio nel MCU

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il villain diè rimasto un po' in sospeso dopo che i piani per un suosono finora stati scartati dalla Sony L'interpreteha recentemente fornito un aggiornamento suldel villain di-Man nel MCU.ha fatto il suo debutto nel MCU in-Man: Homecoming nei panni di Adrian Toomes, alias, il primo vero nemico supercriminale di-Man nell'universo condiviso. Dopo che l'è stato mandato in prigione, la frattura multiversale aperta dal Doctor Strange nella battaglia finale di-Man: No Way Home ha accidentalmente trasportato l'nell'Universo di-Mana Sony, dove Toomes ha incontratoMorbius, come si vede nella scena post-credits di Morbius, che hato un eventuale team-up tra i due