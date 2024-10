Spaccio di cocaina, armi e rapine: blitz dei carabinieri nella Bat, 10 arresti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) cocaina a fiumi e armi. blitz dei carabinieri nella provincia di Barletta-Andria-Trani. L'operazione è partita all'alba: i militari della Compagnia di Andria hanno dato esecuzione ad Quotidianodipuglia.it - Spaccio di cocaina, armi e rapine: blitz dei carabinieri nella Bat, 10 arresti Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)a fiumi edeiprovincia di Barletta-Andria-Trani. L'operazione è partita all'alba: i militari della Compagnia di Andria hanno dato esecuzione ad

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spaccio di cocaina - armi e rapine : blitz dei carabinieri nella Bat - 10 arresti - Cocaina a fiumi e armi. Blitz dei carabinieri nella provincia di Barletta-Andria-Trani. L'operazione è partita all'alba: i militari della Compagnia di Andria hanno dato esecuzione ad... (Quotidianodipuglia.it)

Nascondeva cocaina e armi in casa : assolto "Lelluccio 'O Sossio" - Arriva l'assoluzione per un classe '77 di Giugliano, S. C. detto “Lelluccio O' Sossio”, pluripregiudicato, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ricettazione di una pistola Beretta 7.65, detenzione abusiva di armi e munizionamento. Il tribunale di Napoli nord - giudice... (Napolitoday.it)

Armi - cocaina e sermoni. L’ascesa globale dei narcos pentecostali - Il business della polvere bianca vale miliardi, che poi sono investiti nel calcio o nella politica» Lo speciale contiene due articoli Continua a leggere . L’esperta Maria Zuppello: «Nel Paese di Lula le bande criminali sono più forti che mai e l’export raggiunge nazioni anche molto lontane. In Brasile, dove il cristianesimo evangelico si diffonde tra persone a basso reddito in cerca di ... (Laverita.info)