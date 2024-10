“Sembra che hai solo due figli, e gli altri?”: Heather Parisi replica all’hater e rompe il silenzio sul tema (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà presto nonna, Heather Parisi, ma di sua figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, parla poco, almeno secondo alcuni utenti dei social. Le due, infatti, non hanno mai avuto un rapporto sereno e la gravidanza di sua figlia, che aspetta un bambino dal suo fidanzato, il cantante Ultimo, non Sembra aver migliorato la situazione. Ciononostante, l’ex ballerina non ha mai nascosto la sua felicità nel diventare nonna: “Sono felicissima. Già spero che il mio nipotino mi chiami ‘nana Crilù’. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio”, aveva detto a Verissimo. È capitato spesso, infatti, che l’ex ballerina venisse criticata proprio per il rapporto non proprio idilliaco con sua figlia. Ilfattoquotidiano.it - “Sembra che hai solo due figli, e gli altri?”: Heather Parisi replica all’hater e rompe il silenzio sul tema Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà presto nonna,, ma di suaa, Jacqueline Luna Di Giacomo, parla poco, almeno secondo alcuni utenti dei social. Le due, infatti, non hanno mai avuto un rapporto sereno e la gravidanza di suaa, che aspetta un bambino dal suo fidanzato, il cantante Ultimo, nonaver migliorato la situazione. Ciononostante, l’ex ballerina non ha mai nascosto la sua felicità nel diventare nonna: “Sono felicissima. Già spero che il mio nipotino mi chiami ‘nana Crilù’. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio”, aveva detto a Verissimo. È capitato spesso, infatti, che l’ex ballerina venisse criticata proprio per il rapporto non proprio idilliaco con suaa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Allucinante”. Heather Parisi - tirano in ballo le sue figlie e scoppia la polemica. Lei interviene - Tante foto che ritraggono una famiglia felice tra montagne verdi e paesaggi incantevoli. . Subito un’altra follower ha scritto: “Certa gente è cattiva, ha una vita dimmmm e quindi vedere famiglie unite e serene fa partire le rosicate…”. Heather Parisi rompe il silenzio. Io non avrei saputo dirlo meglio“. (Caffeinamagazine.it)

Heather Parisi non ne può più e risponde a tono a chi l’accusa di aver abbandonato le sue figlie - Fra madre e figlia, come è noto, non scorre buon sangue. Le due, da circa dieci anni, non si parlano e la conferma era arrivata proprio da Jaqueline stessa dopo l’intervista di sua madre Heather a Belve. Ecco di seguito gli interventi della ballerina sotto la sua foto: Fonte: Instagram Fonte: Instagram . (Donnapop.it)

Jacqueline Luna come mamma Heather Parisi : ecco cosa ha fatto la fidanzata di Ultimo (senza nominare la madre) - Mentre la coppia decideva di lasciare la propria casa alla volta dell’America, la mamma di lei, Heather Parisi, tornava invece a Roma. Nel frattempo, comunque, continua a far discutere il rapporto mamma-figlia. Ma come mai hanno scelto di trasferirsi proprio lì? Come è noto, Jaqueline Luna è figlia della nota coreografa e di Giovanni Di Giacomo, un ortopedico molto famoso a Roma. (Donnapop.it)