Sbloccati i fondi, a Carini 8 milioni per riqualificare la zona industriale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Otto milioni di euro per la zona industriale di Carini per il progetto di riqualificazione delle strade interne dell'area, un’infrastruttura chiave per il tessuto economico locale. E' uno dei progetti oggetto del potenziamento delle "Zone economiche speciali" (Zes), attraverso importanti Palermotoday.it - Sbloccati i fondi, a Carini 8 milioni per riqualificare la zona industriale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ottodi euro per ladiper il progetto di riqualificazione delle strade interne dell'area, un’infrastruttura chiave per il tessuto economico locale. E' uno dei progetti oggetto del potenziamento delle "Zone economiche speciali" (Zes), attraverso importanti

