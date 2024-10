Ilrestodelcarlino.it - Rovigo, maxi sequestro di tabacchi: arrestato un 36enne

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Nel corso degli ultimi mesi a Ceneselli, i carabinieri della compagnia di Castelmassa, hanno sequestrato un autoarticolato, con targhe straniere, stipato di pacchetti di sigarette di un notissimo marchio, tutti privi del sigillo del Monopolio di Stato. Il conducente, unromeno è statoin quanto ritenuto responsabile del reato di ‘contrabbando dilavorati esteri’, e sottoposto al giudizio con rito per direttissima. Nella circostanza, la Procura della Repubblica di, ai fini della prosecuzione delle indagini, ha convalidato ildell’ingente quantitativo di(1.200 colli, per un totale di 600.000 pacchetti, dal valore economico stimato in quasi tre milioni di euro) ed aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale la convalida della misura precautelare.