Reati contro i minori le minacce più pericolose

È stato pubblicato il report della Polizia di Stato sui Reati contro i minori. Ecco quali sono le minacce più pericolose per i più piccoli Negli ultimi anni si sta registrando un aumento dei Reati contro i minori. Secondo l'ultimo report pubblicato dalla Polizia di Stato, sono 19 al giorno questi atti per un totale di quasi 7mila. Da sottolineare come c'è stato un forte aumento dei maltrattamenti in famiglia (+6% rispetto al 2022). La violenza sui minori preoccupa (Pixbay) – cityrumors.itUn numero in crescita che preoccupa (e non poco) le forze dell'ordine. Ma il report pubblicato dalla polizia è utile anche a individuare quali sono le minacce più pericolose per i minori. Purtroppo il rischio maggiore è proprio all'interno della famiglia. Ma ci sono anche altri Reati pericolosi e che rappresentano una vera e propria minaccia per i più giovani.

