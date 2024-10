Real Madrid sempre più ricco | la rosa vale 17 miliardi di euro

Panorama.it - Real Madrid sempre più ricco: la rosa vale 1,7 miliardi di euro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lastellare messa a disposizione di Carlo Ancelotti ha un valore che si può esprimere in cifre: 1,728di. Un dominio assoluto inpa e nel mondo che conferma la grandezza di un club inarrivabile anche per le ricchissime della Premier League. L'inaugurazione dello stadio Bernabeu ammodernato ha scavato un altro solco rispetto alla concorrenza e gli effetti si vedono sul campo: in estate è arrivato aniente meno che il fuoriclasse francese Mbappé e non deve trarre in inganno il fatto che si sia trattato di un parametro zero in uscita a fine contratto dal Psg. A mettere in fila i valori delle rose del calciopeo è stato il CIES. Dietro alsi trova il Manchester City di Pepe Guardiola con un valore stimato in 1,471di. Quindi a completare il podio ecco il Chelsea (1,388).