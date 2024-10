Porti ucraini sotto attacco. Perché Mosca torna a mirare all’export di Kyiv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante gli ultimi giorni, l’apparato militare moscovita è tornato a bersagliare con maggiore frequenza navi e infrastrutture collegate alle capacità di export di Kyiv. Nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, due missili balistici Iskander-M hanno colpito la “Optima”, nave cargo battente bandiera di Palau ed ormeggiata nel porto di Odessa, causando alcuni morti e feriti tra i membri dell’equipaggio. Il giorno precedente anche il mercantile carico di cereali “Paresa”, battente bandiera di Saint Kitty e Nevis, era stato attaccato dalle forze russe nel porto di Pivdennyi, adiacente a quello di Odessa; poche ore dopo, la Russia ha lanciato un’estensiva azione offensiva condotta con droni attraverso l’intero oblast di Odessa. Formiche.net - Porti ucraini sotto attacco. Perché Mosca torna a mirare all’export di Kyiv Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante gli ultimi giorni, l’apparato militare moscovita èto a bersagliare con maggiore frequenza navi e infrastrutture collegate alle capacità di export di. Nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, due missili balistici Iskander-M hanno colpito la “Optima”, nave cargo battente bandiera di Palau ed ormeggiata nel porto di Odessa, causando alcuni morti e feriti tra i membri dell’equipaggio. Il giorno precedente anche il mercantile carico di cereali “Paresa”, battente bandiera di Saint Kitty e Nevis, era stato attaccato dalle forze russe nel porto di Pivdennyi, adiacente a quello di Odessa; poche ore dopo, la Russia ha lanciato un’estensiva azione offensiva condotta con droni attraverso l’intero oblast di Odessa.

