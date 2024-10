Pensione a 70 anni: ecco le preoccupanti stime dell’Istat, cosa succederà nei prossimi anni? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso di un’audizione sul Piano di Stabilità di Bilancio (Psb) davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, ha presentato le stime relative all’età pensionabile. Secondo quanto delineato, entro il 2051, si potrebbe arrivare a dover lavorare fino a quasi 70 anni per accedere al pensionamento. Questa previsione si inserisce in un quadro demografico complesso, caratterizzato da una crescente longevità e da un progressivo squilibrio tra generazioni. Riforma Pensioni 2025: si andrà in Pensione a 70 anni entro il 2050 Durante l’audizione, Chelli ha sottolineato che, anche nello scenario di natalità più favorevole, si prospetta «un’amplificazione dello squilibrio tra nuove e vecchie generazioni», con un conseguente «impatto importante» sulle politiche di protezione sociale. .com - Pensione a 70 anni: ecco le preoccupanti stime dell’Istat, cosa succederà nei prossimi anni? Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso di un’audizione sul Piano di Stabilità di Bilancio (Psb) davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, il presidente, Francesco Maria Chelli, ha presentato lerelative all’età pensionabile. Secondo quanto delineato, entro il 2051, si potrebbe arrivare a dover lavorare fino a quasi 70per accedere al pensionamento. Questa previsione si inserisce in un quadro demografico complesso, caratterizzato da una crescente longevità e da un progressivo squilibrio tra generazioni. Riforma Pensioni 2025: si andrà ina 70entro il 2050 Durante l’audizione, Chelli ha sottolineato che, anche nello scenario di natalità più favorevole, si prospetta «un’amplificazione dello squilibrio tra nuove e vecchie generazioni», con un conseguente «impatto importante» sulle politiche di protezione sociale.

