Puntomagazine.it - PD Villaricca: Dimissioni di tre assessori tra cui il Vicesindaco segno di incapacità di governare

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) PD: “Mentre fervono le riunioni di maggioranza per spartirsi nuovi incarichi, ci domandiamo se altrettanta attenzione sarà dedicata alla risoluzione dei problemi che affliggono la nostra città” A meno di un anno dal suo insediamento, l’amministrazione comunale diè sprofondata in una crisi di governance senza precedenti. La giunta attuale, che ha impiegato oltre tre mesi per definire ruoli e nomine, si è dimostrata totalmente incapace di rispondere ai bisogni urgenti della città. Lerecenti di tre, incluso il, rappresentano un segnale chiaro e inequivocabile dell’di questa amministrazione dicon efficacia e trasparenza.