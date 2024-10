Paura in volo nei cieli degli Usa: pilota muore per un malore. Come è finita (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il capitano dell'Airbus 350 della Turkish Airlines in volo da Seattle a Istanbul ha avuto un malore ed è morto in volo. Lo ha riferito il portavoce della compagnia turca su X: il copilota e l'equipaggio hanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza e a New York “dopo che il primo intervento medico in volo è stato inefficace” ma il capitano, 59 anni, «ha perso la vita prima dell'atterraggio. Turkish Airlines ha spiegato che l'uomo aveva effettuato lo scorso marzo l'ultima visita medica periodica “e non era stato rilevato alcun problema di salute che gli impedisse di lavorare”. “Come Turkish Airlines, sentiamo profondamente la perdita del nostro capitano ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia in lutto, ai suoi colleghi e a tutti i suoi cari”, ha affermato il portavoce della compagnia turca, Yahya Ustun. Iltempo.it - Paura in volo nei cieli degli Usa: pilota muore per un malore. Come è finita Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il capitano dell'Airbus 350 della Turkish Airlines inda Seattle a Istanbul ha avuto uned è morto in. Lo ha riferito il portavoce della compagnia turca su X: il coe l'equipaggio hanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza e a New York “dopo che il primo intervento medico inè stato inefficace” ma il capitano, 59 anni, «ha perso la vita prima dell'atterraggio. Turkish Airlines ha spiegato che l'uomo aveva effettuato lo scorso marzo l'ultima visita medica periodica “e non era stato rilevato alcun problema di salute che gli impedisse di lavorare”. “Turkish Airlines, sentiamo profondamente la perdita del nostro capitano ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia in lutto, ai suoi colleghi e a tutti i suoi cari”, ha affermato il portavoce della compagnia turca, Yahya Ustun.

