Parco Adda Nord, Giorgio Monti eletto nuovo presidente (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il nono presidente del Parco Adda Nord è Giorgio Monti. Succede a Francesca Rota, in carica dal 2019. Si è tenuta mercoledì (9 ottobre) nella sede dell’ente Parco a Trezzo sull’Adda la seduta della Comunità del Parco con all’ordine del giorno l’elezione del presidente e del Consiglio di Gestione. Presenti in sala i rappresentanti di 29 Comuni e delle quattro Province. Giorgio Monti era l’unico candidato e ha raccolto 21 preferenze, il 60.27% delle quote. Eletti anche i tre consiglieri di cui due uscenti Ignazio Ravasi e Alessandro Chiodelli. La novità del Consiglio di Gestione che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni è rappresentata da Iris Corberi, consigliere comunale di Verderio (LC). All’appello manca il consigliere indicato da Regione Lombardia e quello indicato dalle organizzazioni professionali agricole del territorio. Bergamonews.it - Parco Adda Nord, Giorgio Monti eletto nuovo presidente Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il nonodel. Succede a Francesca Rota, in carica dal 2019. Si è tenuta mercoledì (9 ottobre) nella sede dell’entea Trezzo sull’la seduta della Comunità delcon all’ordine del giorno l’elezione dele del Consiglio di Gestione. Presenti in sala i rappresentanti di 29 Comuni e delle quattro Province.era l’unico candidato e ha raccolto 21 preferenze, il 60.27% delle quote. Eletti anche i tre consiglieri di cui due uscenti Ignazio Ravasi e Alessandro Chiodelli. La novità del Consiglio di Gestione che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni è rappresentata da Iris Corberi, consigliere comunale di Verderio (LC). All’appello manca il consigliere indicato da Regione Lombardia e quello indicato dalle organizzazioni professionali agricole del territorio.

