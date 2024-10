Osimhen, ecco quanto può incassare il Napoli a gennaio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Victor Osimhen potrebbe essere ceduto già a gennaio, con il Galatasaray e il Chelsea pronti a sfidarsi per il suo cartellino. Ma quanto potrebbe guadagnare il Napoli? Vediamo tutte le cifre. Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, potrebbe essere acquistato già a gennaio grazie alla clausola rescissoria inserita nel suo contratto. La clausola prevede valori diversi: 81 milioni di euro a gennaio, contro 75 milioni a giugno 2025. Osimhen e la nuova clausola La clausola rescissoria di Victor Osimhen è stata ridiscussa dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito fino a giugno. Attualmente, la clausola è fissata a 81 milioni di euro per gennaio e a 75 milioni per giugno, rendendo il giocatore un obiettivo più accessibile per i club interessati. In un’intervista, Osimhen ha dichiarato: «Valgo più di 100 milioni». Napolipiu.com - Osimhen, ecco quanto può incassare il Napoli a gennaio Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Victorpotrebbe essere ceduto già a, con il Galatasaray e il Chelsea pronti a sfidarsi per il suo cartellino. Mapotrebbe guadagnare il? Vediamo tutte le cifre. Victor, attualmente in prestito al Galatasaray, potrebbe essere acquistato già agrazie alla clausola rescissoria inserita nel suo contratto. La clausola prevede valori diversi: 81 milioni di euro a, contro 75 milioni a giugno 2025.e la nuova clausola La clausola rescissoria di Victorè stata ridiscussa dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito fino a giugno. Attualmente, la clausola è fissata a 81 milioni di euro pere a 75 milioni per giugno, rendendo il giocatore un obiettivo più accessibile per i club interessati. In un’intervista,ha dichiarato: «Valgo più di 100 milioni».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

INFORTUNIO Osimhen : ecco quanto rischia di STARE FUORI - Come riportato da Goal, si tratta di uno stiramento alla coscia sinistra, con conseguente edema. Il calciatore […]. Infortunio per Victor Osimhen: l’attaccante in prestito dal Napoli si è fermato nell’ultima gara di campionato del Galatasaray Tegola in casa Galatasaray: Victor Osimhen è alle prese con un infortunio patito nell’ultima partita di campionato contro il Kasimpasa. (Calcionews24.com)

Quanto risparmia il Napoli dalla cessione di Osimhen al Galatasaray - Alla fine il Napoli è riuscito a trovare una sistemazione per Victor Osimhen. A mercato in entrata chiuso in Italia - la fine era prevista... (Calciomercato.com)

Victor Osimhen : quanto ha realmente risparmiato il Napoli con il prestito al Galatasaray? - it. Victor Osimhen continua inevitabilmente a far parlare di sé. Il giocatore percepisce uno stipendio di circa 11 milioni di euro dal Napoli, ma ciò che il club partenopeo è riuscito a risparmiare grazie al prestito al Galatasaray è stato rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. (Dailynews24.it)