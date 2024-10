Orban contro Salis: “Assurdo che parli di Stato di diritto chi ha picchiato persone pacifiche” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Trovo Assurdo che qui al Parlamento Europeo, alla plenaria, dobbiamo ascoltare tutti insieme un intervento sullo Stato di diritto che abbiamo sentito dall'onorevole Ilaria Salis, che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche sulle strade di Budapest. E qui parla di Stato di diritto: non è Assurdo?". Lo dice il premier ungherese Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Trovoche qui al Parlamento Europeo, alla plenaria, dobbiamo ascoltare tutti insieme un intervento sullodiche abbiamo sentito dall'onorevole Ilaria, che avevacon sbarre di ferrosulle strade di Budapest. E qui parla didi: non è?". Lo dice il premier ungherese

Orban - 'Salis una picchiatrice - assurdo parli di diritti' - Trovo assurdo che qui dobbiamo ascoltare tutti insieme Ilaria Salis che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. "Chi mi accusa di corruzione come l'onorevole Freund (ndr, Verdi), è lui il più corrotto, perché è pagato da Soros. Se non leggeste i report finanziati da Soros ma altri dati indipendenti vedrete che l'Ungheria non è messa peggio di altri sulla corruzione", ha ... (Quotidiano.net)