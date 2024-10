Oltre mille visitatori alla riapertura del Camec 'targato' Wolf (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Spezia, 9 ottobre 2024 - Oltre mille visitatori sabato 5 ottobre hanno partecipato alla riapertura del Camec - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea nuovamente visitabile dopo una serie di lavori di manutenzione e trasformazione. Un successo di pubblico notevole per una struttura totalmente rinnovata sia negli spazi interni sia nella concezione stessa del museo e nella sua offerta culturale, che valorizza il suo ricco patrimonio e che vuole diventare uno spazio aperto a tutti, dove trascorrere tempo per confrontarsi con l’arte e divertirsi “L’inaugurazione del Camec ha conquistato il pubblico che ha apprezzato il riallestimento e il grande lavoro di restyling e di rilancio che abbiamo realizzato in questi mesi – ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . Lanazione.it - Oltre mille visitatori alla riapertura del Camec 'targato' Wolf Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Spezia, 9 ottobre 2024 -sabato 5 ottobre hanno partecipatodel- Centro d’Arte Moderna e Contemporanea nuovamente visitabile dopo una serie di lavori di manutenzione e trasformazione. Un successo di pubblico notevole per una struttura totalmente rinnovata sia negli spazi interni sia nella concezione stessa del museo e nella sua offerta culturale, che valorizza il suo ricco patrimonio e che vuole diventare uno spazio aperto a tutti, dove trascorrere tempo per confrontarsi con l’arte e divertirsi “L’inaugurazione delha conquistato il pubblico che ha apprezzato il riallestimento e il grande lavoro di restyling e di rilancio che abbiamo realizzato in questi mesi – ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – .

