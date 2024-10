Nuovo direttore all'istituto europeo di design: è Danilo Venturi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giro di poltrone per l’istituto europeo di design: Danilo Venturi, alla guida della sede di Firenze dall’aprile del 2022, è stato nominato direttore IED Milano e passa il testimone a Benedetta Lenzi alla quale viene affidata la Direzione IED Firenze. Le nuove nomine arrivano nel segno di una Milanotoday.it - Nuovo direttore all'istituto europeo di design: è Danilo Venturi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giro di poltrone per l’di, alla guida della sede di Firenze dall’aprile del 2022, è stato nominatoIED Milano e passa il testimone a Benedetta Lenzi alla quale viene affidata la Direzione IED Firenze. Le nuove nomine arrivano nel segno di una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il groviglio mediorientale: Cina e Russia sono alleate all'Iran, ma non possono aiutarlo. E l'Occidente non ne approfitta - Gentile Direttore, non possiamo non rilevare come l'attuale situazione del Medio Oriente metta in evidenza l'assenza di capacita' diplomatica, in primis dell'Europa. Non si sa ... (ilgazzettino.it)

Torneo giovanile europeo, il bilancio del direttore generale dell’Avis Sassocorvaro, Geri. "Polisportiva, che bella esperienza» - La Polisportiva Avis Sassocorvaro ha partecipato a un torneo internazionale a Torino, sfidando squadre di alto livello come il Manchester City. L'esperienza è stata definita straordinaria dall'allenat ... (ilrestodelcarlino.it)

Graziano Cesari: “Gli arbitri non decidono più, inventano. La divisa è diventata una roba paurosa” - Graziano Cesari ha parlato a Fanpage del momento generale che stanno vivendo gli arbitri di Serie A col VAR. Alla luce di quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato, l’ex direttore di gara ha ... (fanpage.it)